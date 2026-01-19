FIRENZE - INSEGNANTI SPECIALIZZATI IN DIPENDENZE DIGITALI

In dieci istituti primari e secondari della città metropolitana di Firenze il disagio tra i giovani si combatterà con personale docente altamente formato grazie al master di II livello “Clinica e assessment delle dipendenze comportamentali” dell’Università di Firenze con accesso gratuito grazie a 18 borse di studio della Fondazione cassa di risparmio di Firenze. L’alleanza tra mondo accademico e quello scolastico con il forte collant dell’ente di origine bancaria, si traduce in una vera e propria task force che permetterà di intercettare 10mila studenti da parte di docenti specializzati in dipendenze digitali. Dai 60 studi effettuati dal 2010 a oggi dal laboratorio di psicologia della salute dell’Università di Firenze emerge un quadro complesso e preoccupante.