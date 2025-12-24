LIVORNO - INSIEME PER LA SALUTE DEL TERRITORIO

Nuovi servizi per la salute e nuovi vantaggi per i soci Unicoop Firenze, nell’ambito dei servizi sanitari, della prevenzione e della cura: queste le novità presentate questa mattina, nell’incontro che si è tenuto nella Sala convegni del Palazzo del Portuale, a Livorno, alla presenza di Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, e di Marida Bolognesi, presidente SVS Pubblica Assistenza. All’incontro erano presenti, per la direzione sanitaria del Polo Salute di SVS, Roberto Bigazzi e Francesca Nistri. Dopo le collaborazioni già avviate con Misericordia a Empoli e con Anpas Toscana a Firenze e altri territori, nell’incontro è stata presentata la nuova partnership fra Unicoop Firenze e la SVS Pubblica Assistenza di Livorno, storica società volontaria di soccorso che opera dal 1890 nel settore del soccorso sanitario e dei servizi sociali: un accordo che nasce per garantire prestazioni sanitarie con una scontistica riservata ai soci Unicoop Firenze, insieme a una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione, con pacchetti di check up a tariffe agevolate per i soci. La partnership fra la cooperativa e la SVS è un nuovo modello di collaborazione territoriale sui temi della salute, della prevenzione e del benessere, che sta prendendo forma anche negli altri territori dove opera Unicoop Firenze, con convenzioni che sono già attive o in corso di definizione con i principali soggetti del privato sociale come Misericordia, Anpas Toscana e Croce rossa Italiana che erogano prestazioni sanitarie. In parallelo, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, proseguirà anche l’impegno della cooperativa per la promozione della salute e della prevenzione, attraverso l’adesione agli screening oncologici, grazie alla presenza dell’Unità mobile ISPRO nei centri Coop.