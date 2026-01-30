Attualità

FIRENZE - LA MILANO DEGLI ANNI DI PIOMBO NE “LA VITA MALA”

Redazione
Redazione
“La vita mala” sbarca a Firenze. Il libro sulla criminalità milanese degli anni di piombo firmato da chi la cronaca l’ha raccontata ogni giorno per lavoro, i giornalisti Pierangelo Sapegno e Gianluca Tenti, è stato presentato dalla direttrice del Quotidiano nazionale, Agnese Pini.
Il romanzo intreccia fatti realmente accaduti nella Milano agli inizi degli anni Settanta, con la storia di un ragazzo di periferia pronto a tutto per diventare qualcuno e riscattare una vita ai margini tra amicizie spezzate e amori traditi.
Una storia dai tratti forti che avrà anche un prosieguo.

