PRATO - La polizia celebra la sua festa e “regala” alla città la riapertura del presidio in piazza Duomo

La polizia festeggia il suo 174° anniversario con la riapertura del Posto di Polizia Prato Centro. Dopo un anno di chiusura per lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza, il presidio torna ad essere operativo in piazza Duomo, rafforzando così il controllo sul territorio e fornendo supporto logistico alle pattuglie operanti in città.

Le opere di ristrutturazione, fortemente volute dal questore, sono state realizzate grazie all’impegno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza attraverso la sinergia operativa intercorsa tra la locale Prefettura e il Comune di Prato. “Tutti insieme si è lavorato bene per riaprire quanto prima questo posto di polizia, un punto centrale e simbolico della città – commenta il commissario straordinario di Prato Claudio Sammartino – Questa è un’ulteriore dimostrazione della cooperazione e della sinergia istituzionale, con il contributo di tutti si può fare molto di più a vantaggio dei cittadini”.

La riapertura del posto di polizia, costituisce un ulteriore segnale di affermazione delle istituzioni cittadine sul territorio pratese per garantire, nell’area del centro storico e delle zone limitrofe, un presidio di sicurezza per rafforzare il controllo del territorio, assicurando allo stesso tempo un supporto logistico alle pattuglie operanti in città. Il posto di Polizia Prato Centro garantisce una maggiore presenza di operatori della questura nel centro storico cittadino rappresentando un segno tangibile di vicinanza alla cittadinanza nell’ottica di prossimità.

“É certamente un presidio che attesta una presenza delle forze di polizia nel centro della città, nel tentativo di dare quella percezione di sicurezza che è importate – spiega il questore di Prato Marco Basile – Non sarà un posto di ricezione denunce, voglio che sia un posto di visibilità per gli operatori della Polizia di Stato, che siano presenti e ben visibili nel centro cittadino, proprio per conseguire quel risultato di sicurezza percepita, che è importante così come la sicurezza reale. Ad ora stiamo rimodulando degli orari di apertura del centro che saranno 8-14 e 14-20. Nel fine settimana, in base alla densità e alla presenza della popolazione, ci organizzeremo in modo tale che ci sia una pattuglia presente” conclude il questore.

E’ stato il Teatro del convitto Cicognini ad ospitare i festeggiamenti per il 174°anniversario della fondazione della Polizia di Stato, occasione in cui è stato presentato il report sulle attività svolte nel 2025. L’attività di controllo del territorio è stata intensificata in particolare nelle aree del centro storico e delle stazioni ferroviarie, zone in cui si concentrano maggiormente gli episodi di criminalità diffusa. Nel 2025 le denunce in stato di libertà per interventi della Squadra Volante sono state 737 e quelle in stato di arresto 73, principalmente per reati contro la persona ed il patrimonio e per quelli connessi agli stupefacenti, inoltre le persone controllate nell’arco dell’anno sono state 18.208 mentre i veicoli sottoposti a controllo 3.461. Per quanto riguarda invece le attività della Polizia Stradale di Prato, sono state 3291 le contravvenzioni elevate e 43 le autovetture sequestrate.