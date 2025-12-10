FIRENZE - LA RISCOPERTA DEL TURISMO CULTURALE VIAGGIA IN TRENO

Il turismo culturale viaggia in treno. Firenze, raggiunta da un visitatore su due via ferrovia, si attesta come caso di eccellenza. Lo rileva una ricerca condotta da Swg per Trainline, leader in Europa nella vendita di biglietti di treno e di autobus, presentata in collaborazione con il Comune di Firenze e con la Fondazione Destination Florence. Una scelta, quella del treno, basata su comodità e qualità per evitare traffico e stress da ricerca di parcheggio, ma anche per rilassarsi e godersi il viaggio. Il gradimento è altissimo: piace all’87%dei cittadini con punte del 91% nella generazione X. Le città d’arte sono mete preferite per l’80% degli italiani e la mobilità è un fattore di scelta determinante per l’88% dei viaggiatori. L’esperienza di viaggio è quindi parte integrante del viaggio. L’accesso facile e sostenibile dunque, facilita la scelta di una determinata destinazione. Firenze, oltre a essere la capitale mondiale del rinascimento, è avvantaggiata dall’avere una stazione nel suo centro storico. Lo sviluppo dell’AV ha accentuato le opportunità della città. Due italiani su tre l’hanno visitata negli ultimi cinque anni e metà di loro è arrivata in treno. La soddisfazione generale per la visita a Firenze è altissima, l’84%, con l’offerta culturale che raccoglie l’87% di apprezzamento. La facilità di accesso aiuta anche il turismo fieristico che per il 75% degli intervistati vede la città ospitante come un fattore fondamentale. Quasi la metà (46%) di chi in Italia partecipa ad iniziative fieristiche, è stato a un evento a Firenze. Come trasformare questa enorme quantità in qualità turistica? Trainline e Fondazione Destination Florence collaborano insieme per indirizzare i viaggiatori verso esperienze più sostenibili.