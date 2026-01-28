Attualità

PISTOIA - LA "STAZIONE DI POSTA" CONTRO L'EMARGINAZIONE

Sono già 64 le persone che hanno trovato supporto presso la “Stazione di Posta”, il nuovo punto di ascolto e prima accoglienza attivato dalla Società della Salute Pistoiese in via dei Magi, con fondi Pnrr. Aperta dal settembre 2025, la struttura si configura come un presidio fondamentale per chi vive in condizioni di povertà estrema, marginalità o senza fissa dimora. Il centro non è solo un ufficio di assistenza, ma un vero luogo di comunità dove gli utenti possono ripararsi dal freddo invernale e trascorrere parte della giornata in un ambiente protetto. Il nome scelto, “Stazione di Posta”, riflette un servizio concreto e simbolico: la possibilità per chi non ha una casa di eleggere lì il proprio domicilio per la ricezione della corrispondenza, primo passo per recuperare dignità e diritti civili. All’interno, i percorsi di reinserimento sociale mirano a restituire autonomia a chi l’ha persa. Storie come quella di Francesco, che proprio tra queste mura ha ritrovato la speranza in un futuro migliore, testimoniano l’efficacia di un modello che mette al centro l’ascolto e l’umanità prima ancora dell’assistenza materiale.

