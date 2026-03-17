TOSCANA - Lamma: entro 2050 possibile raddoppio giorni sopra 35 gradi

“Gli scenari per l’estate” in Toscana “indicano una maggiore frequenza di blocchi anticiclonici subtropicali, con un afflusso più frequente di aria calda dal Nord Africa. Questo potrebbe portare a un raddoppio delle giornate con temperature sopra i 35 gradi” entro il 2050. Così il direttore del Lamma Bernardo Gozzini, in occasione della presentazione del rapporto annuale sul clima.

“Questo dato non ci dice solo che avremo più caldo – ha aggiunto Gozzini – ma significa che dobbiamo ripensare ad esempio gli spazi delle nostre città: spazi ombreggiati, edifici pubblici e scuole più adatti alle ondate di calore, nuove attenzioni per chi vive e lavora all’aperto”. Gozzini ha evidenziato che “anche la primavera sta cambiando, con temperature più alte: le fioriture delle colture mediterranee, come l’olivo, potrebbero arrivare fino a due settimane prima rispetto a oggi. Questo può aumentare la vulnerabilità dell’agricoltura alle gelate tardive”.

Parlando della temperatura del mare, il direttore del Lamma ha sottolineato che “il Mediterraneo ha registrato dei record nel semestre gennaio-giugno 2025, quasi il 60% della sua superficie ha fatto registrare valori di caldo record. Si incomincia a parlare anche di ondate di caldo marine che vanno a impattare su gran parte della superficie del mare. Il giugno del 2025 – ha continuato Gozzini – ha fatto registrare come media su tutto il bacino una temperatura di 23,86 gradi che è un record per il Mediterraneo”. E il problema, ha concluso, è che “il Mediterraneo non riesce a raffreddarsi durante l’inverno, non essendoci un inverno che dura il Mediterraneo ancora oggi rimane caldo con 2 gradi sopra la media. E questo aumenta l’umidità nell’atmosfera, aumenta l’energia e quindi il sistema da qualche parte le deve scaricare queste cose”.