FIRENZE - LAVORO: IL NUOVO ORIZZONTE E’ L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

‘Il lavoro, la passione del fare: dalla bottega del Rinascimento all’intelligenza artificiale’: questo il titolo del convegno che quest’anno ha riunito a Firenze, all’Istituto Scienze militari aeronautiche, i Cavalieri del lavoro, uomini e donne insigniti dal presidente della Repubblica per essersi distinti nel ruolo di imprenditore. La Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro ha scelto di parlare di intelligenza artificiale: opportunità per aiutare le imprese a crescere, a stare al passo coi tempi, a seguire un andamento tecnologico e moderno.

Non solo la storia e l’evoluzione, i meriti e le criticità che hanno attraversato e attraversano il mondo del lavoro e che in qualche modo uniscono il Rinascimento che rappresentò una fase di avanguardia e innovazione e l’intelligenza artificiale che è nuovo orizzonte, che è futuro. Il convegno ha affrontato anche la fase storica del lavoro costretto a misurarsi con le grandi crisi dei distretti. La via d’uscita resta il manifatturiero.