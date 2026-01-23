Attualità

PISTOIA - LAVORO: SOTTOSEGRETARIO FRASSINETTI, FORMAZIONE FONDAMENTALE

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

La formazione strategica come leva principale per colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro: si apre con questa priorità il “Report Mismatch 2026”, presentato stamani a Pistoia alla presenza del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, nell’ambito del progetto “Pistoia Essere Impresa”. L’analisi incrocia i dati camerali con i fabbisogni reali delle imprese, offrendo una fotografia inedita dell’economia locale. L’obiettivo è fornire a istituzioni e stakeholder un pacchetto di proposte concrete per migliorare il benessere territoriale. “La formazione – ha sottolineato il sottosegretario Frassinetti – è fondamentale”.

Articoli correlati

FIRENZE - PREMIO DI LAUREA SASSOLI, ECCO I...

FIRENZE - TRAMVIA BAGNO A RIPOLI: APERTO L’ULTIMO...

MONTEMURLO (PO) - Doposcuola gratuito a Montemurlo: obiettivi...

FIRENZE - MEYER: INTERVENTO PIONIERISTICO RIMOSSA CISTI SUBLINGUALE

LIVORNO - ALLUVIONE, UN CITTADINO RISARCITO DA REGIONE...

QUARRATA (PT) - RAGGIUNTO NELLA NOTTE ACCORDO ALLA...

PRATO - Distretto, le associazioni degli artigiani a...

MONTESPERTOLI - VISITA DEI CITTADINI ALL’IMPIANTO DI CASA...

PISA - IL SINDACO CONTI: “SUPEREREMO IL CAMPO...

FIRENZE - IL NO DI CONFAGRICOLTURA A PAC...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia