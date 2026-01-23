PISTOIA - LAVORO: SOTTOSEGRETARIO FRASSINETTI, FORMAZIONE FONDAMENTALE

La formazione strategica come leva principale per colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro: si apre con questa priorità il “Report Mismatch 2026”, presentato stamani a Pistoia alla presenza del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, nell’ambito del progetto “Pistoia Essere Impresa”. L’analisi incrocia i dati camerali con i fabbisogni reali delle imprese, offrendo una fotografia inedita dell’economia locale. L’obiettivo è fornire a istituzioni e stakeholder un pacchetto di proposte concrete per migliorare il benessere territoriale. “La formazione – ha sottolineato il sottosegretario Frassinetti – è fondamentale”.