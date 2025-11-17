Attualità

LIVORNO - LE SFIDE DEL NUOVO PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ PORTUALE

Rachele Campi
Davide Gariglio è – ufficialmente – il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, l’ente che ha competenza su i porti di Livorno, Piombino. Gariglio ha dichiarato di aver trovato in Autorità “una squadra di dirigenti e dipendenti con esperienza e competenze consolidate” e di voler lavorare con loro “per garantire una gestione efficiente dei porti”. Tra le priorità del suo mandato ci sono la sostenibilità ambientale, lo sviluppo delle infrastrutture portuali e la tutela dell’occupazione in porto.

