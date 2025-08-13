TOSCANA - L’IMPEGNO DELLA POLIZIA PER UN’ESTATE SICURA

Giorni di particolare impegno per la Polizia di Stato che sta vigilando su strade, autostrade, stazioni ferroviarie e porti per garantire sicurezza a chi si mette in viaggio per le vacanze e a chi sta rientrando a casa. Al lavoro tutti i reparti della polizia: la Stradale sulle arterie di grande viabilità, la polizia ferroviaria nelle stazioni e sui treni, il Reparto volo con un costante monitoraggio dall’alto. E con loro, naturalmente, la costante presenza delle pattuglie e dei servizi previsti. C’è uno spot che raccoglie immagini autentiche del lavoro di prossimità dedicato quotidianamente ai cittadini.

Lungo le strade e le autostrade, la Polstrada è presente con presidi di vigilanza e dispositivi di controllo mirati a contrastare le condotte di guida più a rischio per la propria incolumità e per quella degli altri, promuovendo prudenza e responsabilità. Nelle stazioni ferroviarie, dove arrivi e partenze si intrecciano con folle spesso massicce, gli agenti della Polfer sono impegnati sul fronte del controllo come su quello della prevenzione. Dall’alto, invece, aeromobili ed elicotteri vigilano sulla mobilità stradale e ferroviaria, monitorando i viaggiatori in movimento e scorgendo situazioni di rischio ed emergenza.