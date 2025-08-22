LIVORNO - LIVORNO OSPITA LA FESTA NAZIONALE DELL’UNITA’

Si svolgerà a Livorno la Festa nazionale dell’Unità dedicata a infrastrutture e trasporti. Dal 29 agosto all’8 settembre, alla rotonda di Ardenza “Carlo Azeglio Ciampi”, previsti oltre 30 dibattiti, più di 150 ospiti e undici giorni di confronto sul futuro del Paese. Al momento non è presente nel programma la segreteria nazionale Elly Schlein, ma non è esclusa la sua partecipazione, mentre tra gli ospiti sono previsti Pier Luigi Bersani, Laura Boldrini, Paola De Micheli, Marco Furfaro, Debora Serracchiani, Dario Nardella, il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, il governatore toscano e candidato del centrosinistra alle regionali Eugenio Giani, e, a chiudere la Festa, Stefano Bonaccini. Livorno sarà così la capitale del confronto nazionale su infrastrutture e trasporti con la Festa nazionale dell’Unità intitolata “Il presente in movimento”.