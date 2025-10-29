LUCCA - Lucca Comics, 6 supereroi speciali per difendere il pianeta

A Lucca Comics la difesa del pianeta terra è affidata a sei supereroi molto speciali perchè sono realizzati con gli scarti di produzione delle auto Lamborghini. Il progetto porta la firma del Gruppo Hera attraverso il proprio laboratorio artistico Scart, in collaborazione con la casa del Toro per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni a rispettare l’ambiente attraverso il riuso.

Alte 4 metri, super colorate e dislocate in più punti del centro di Lucca, le tre coppie di robot umanoidi incarnano una missione su un preciso elemento della natura: aria, acqua e terra. I sei robot sono stati realizzati nei mesi scorsi nei laboratori Scart di Santa croce sull’Arno con la fantasia degli studenti delle Belle arti di Firenze e di Ravenna e del Poli design, capaci ad esempio di trasformare i cavi elettrici multicolori nell’apparato cardio circolatorio degli umanoidi, le spazzole dei tergicristalli in capelli. I disegni a cui si sono ispirati nella creazione dei 6 robot portano la firma di Marvel Giuseppe Camuncoli, testimonial speciale del progetto per il gruppo Hera.

Presentati in anteprima mondiale a Lucca comics, i 6 robot proseguiranno la loro opera di sensibilizzazione ambientale ad Ecomondo, la fiera sull’economia circolare che si tiene ogni novembre a Rimini