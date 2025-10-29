Attualità

LUCCA - LUCCA COMICS, EDIZIONE 2025 GIA' DA RECORD

E’ dedicata al Franch kiss l’edizione 2025 del Lucca comics and games, che da oggi a domenica colorerà il centro del capoluogo toscano con cosplayer e appassionati di manga, anim e videogiochi provenienti da ogni angolo d’Europa. L’omaggio alla Francia e alla passione lo troviamo nelle mostre sul fumetto d’otralpe alla presenza dell’ambasciatore di Francia a Roma, ma soprattutto nei due testimonial della manifestazione, il regista Luc Besson e Rebecca Dautremer, autrice del poster dell’edizione di quest’anno. Entrambi sono entrati nella Walk of Fame della manifestazione lasciando impronte e firma alla cerimonia inaugurale.
Le lunghe file di oggi agli ingressi e agli stand annunciano un’altra edizione da record e confermano Lucca come capitale europea del fumetto e del fantasi tanto che il ministro Giuli ha annunciato per il prossimo anno la realizzazione di un museo dedicato.

