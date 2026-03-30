TOSCANA - LUPO, MEZZO MILIONE PER CHI HA SUBITO ATTACCHI AL BESTIAME

500 mila euro messi a disposizione della Regione Toscana per chi ha subito l’attacco del lupo. E’ il provvedimento a tutela di allevatori che hanno perso i propri capi di bestiame a causa di quello che è l’animale selvatico per eccellenza promo nella lista dei predatori nella nostra regione. Le richieste che dovranno essere presentate attraverso il sistema informativo di Artea riguardano il periodo che va dal 1 gennaio 2025 al 30 settembre 2026. La risposta arriverà entro 60 giorni. Per accedere al risarcimento l’allevatore però dovrà dimostrare di aver messo in atto almeno una delle misure di prevenzione del bestiame come recinzioni, strutture a uso ricovero e cani da guardiania. Gli allevamenti dovranno essere registrati nella banca dati nazionale. I costi ammissibili sono sia quelli legati al valore di mercato dell’animale ucciso o destinato a morte per le ferite derivate dall’attacco e quelli legati alle spese veterinarie per gli animali feriti e sopravvissuti. Il rimborso sarà del 100%. Il territorio più sensibile è quello della Val di Cecina dove il lupo è molto presente e dove gli allevatori chiedono a gran voce un intervento più incisivo a tutela delle aziende zootecniche.