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FIRENZE - MAGGIO: 5 MILIONI DI EURO DA BIGLIETTI VENDUTI NEL 2025

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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“Nel 2025 si è raggiunto il massimo incasso di pubblico da biglietteria nella storia del Maggio da quando c’è l’euro. La risposta del pubblico concreta arriva con la biglietteria. Non è stato aumentato di un euro il sistema dei prezzi: abbiamo raggiunto nel 2025 quasi 5 milioni di euro di biglietti venduti, nel 2024 questo valore era di 3,5 milioni e nel 2023 era di 3,2 milioni. Solo nell’ultimo anno c’è stato un aumento del 39%”. Lo ha dichiarato il soprintendente della Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Carlo Fuortes, intervenendo alla commissione controllo di Palazzo Vecchio. L’aumento per quanto riguarda il pubblico è stato del 32%. “Nel 2025 chiuderemo il bilancio con un leggero utile, come deve essere – ha spiegato Fuortes ” Il bilancio previsionale è confermato, anzi abbiamo aumentato i ricavi propri. C’è un pareggio delle spese, siamo riusciti anche a dare al personale un premio sul welfare sia per il 2025 sia per il 2026″. Sulla composizione del pubblico che compra i biglietti “stiamo facendo un lavoro sulla formazione lo presenteremo con l’università”. Il sovrintendente ha poi detto che con la situazione attuale il Maggio non può permettersi di tenere un corpo di ballo per cui vengono inseriti balletti che ne non comportano la creazione.
Inoltre Fuortes ha annunciato che dall’1 novembre dovrebbe arrivare un consulente, Ilias Tzempe tonidis, che è stato casting manager alla Scala, all’Opera di Parigi, al Teatro San Carlo ma non entrerà nella pianta organica.

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