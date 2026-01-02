Attualità

LIVORNO - MALTEMPO, CODICE GIALLO SULLA COSTA LIVORNESE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di criticità codice giallo per rischio mareggiate valido dalle ore 6 fino alle ore 23.59 di oggi. Lo rende noto il Comune di Livorno. Previste raffiche di Libeccio fino a 80-100 km/h sull’Arcipelago a nord dell’isola di Capraia, sui crinali e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino, 60-80 km/h sulla costa centro-settentrionale, 40-60 km/h sul resto delle zone centro-settentrionali della regione.

