FIRENZE - MANIFATTURA DELLE IDEE: UN PROGRAMMA SCRITTO DAL BASSO

Tanti i temi come quello della sicurezza affrontati alla ‘La manifattura delle idee’ la due giorni organizzata a Firenze dall’eurodeputato del Pd Dario Nardella. Ieri e oggi si sono confrontati esponenti della società, del mondo economico e religioso e ovviamente della politica. Centrali le figure dei sindaci tra questi anche Silvia Salis prima cittadina di Genova che, in vista della tornata elettorale del prossimo anno, dice: “Dobbiamo pensare sia al programma che alla coalizione. Sono d’accordo con Nardella, il programma è fondamentale, però credo che ci siano dei punti chiari che uniscano il campo progressista. Non c’è bisogno di scervellarsi più di tanto, bisogna concentrarsi su quei punti che ci uniscono e poi, chiaramente, anche parlare di coalizione: credo che siano due percorsi che si possono fare contemporaneamente”.