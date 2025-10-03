Attualità

LIVORNO - MANIFESTANTI BLOCCANO LA VARIANTE AURELIA E I VARCHI

Variante Aurelia e varchi del porto bloccati. Studenti, Usb e collettivi di Livorno scendono in piazza dalle prime ore della mattina. Alle 6 si trovano già al varco Zara. Nessuno entra ed esce dal porto. Sono 5000 i ragazzi che questa mattina hanno gridato allo sciopero per le vie del centro. A gruppi hanno chiuso il ponte Genova e bloccato la Variante. Dalla stazione parte un altro corteo alle 9 del mattino. E’ quello della Cgil, i dati del sindacato parlano di 15000 manifestanti. Attraversano le periferie e arrivano in centro in piazza della Repubblica dove incontrano sindaco e giunta, poi in direzione Piazza del Luogo Pio, ultima tappa.

