LIVORNO - MAREDIVINO E DIGUSTO INAUGURA SABATO 29 NOVEMBRE

Da sabato 29 novembre a lunedì 1 dicembre sbarca al Modigliani forum di Livorno Maredivino e digusto la mostra mercato e enogastronomica più attesa della costa toscana. L’evento rappresenta il nuovo corso della storica manifestazione Maredivino di Fisar Livorno di cui raccoglie l’eredità per rilanciarla sul palcoscenico regionale. La manifestazione è promossa da fondazione LEM – Livorno euro mediterranea.

