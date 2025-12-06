Attualità

FIRENZE - MERCAFIR: PROSEGUE LA TRANSIZIONE VERDE

Prosegue il percorso di riorganizzazione del ciclo di raccolta dei rifiuti all’interno del Centro agroalimentare polivalente di Firenze gestito da Mercafir. “Si concretizzano gli obiettivi fissati nel corso del tavolo permanente di lavoro, istituito con i principali partner istituzionali, cui partecipano anche Plures Alia ed il Comune di Firenze”. spiega Palazzo Vecchio. In particolare prevista l’introduzione di due nuove aree ad uso esclusivo di Mercafir: l’obiettivo è di incrementare la raccolta differenziata e ottimizzare l’impiego delle risorse dedicate alla raccolta e allo spazzamento.
Una delle due nuove isole ecologiche, attiva da dicembre, è destinata ad accogliere le principali frazioni di rifiuti prodotti all’interno del mercato ed è organizzata con attrezzature di raccolta compattanti destinate a carta e cartone, cassette in legno, cassette in plastica e residuo non differenziabile. La seconda isola ecologica è dedicata esclusivamente al conferimento di imballaggi in legno risultanti dalla vendita dei prodotti ortofrutticoli. Nell’ambito della nuova organizzazione, Mercafir garantirà un costante presidio nell’utilizzo dell’area, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, e vigilerà sulla corretta separazione delle tipologie di rifiuto conferite da parte degli operatori di mercato e degli utenti esterni. Per la raccolta della frazione organica è già attiva da alcuni anni un’isola ecologica attrezzata, situata nei pressi dell’ingresso di via dell’Olmatello. Gianni Tapinassi, presidente Mercafir, spiega: “Contiamo di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, salita quest’anno a oltre il 76%”. “Questo significativo passo avanti compiuto da Mercafir va nella stessa direzione degli obiettivi di sostenibilità e di economia circolare su cui come Comune di Firenze stiamo lavorando”, le parole della vicesindaca Paola Galgani. Lorenzo Perra, presidente di Plures Alia, afferma: “Abbiamo registrato una progressiva riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, passati da 6 tonnellate al giorno nel 2020 alle attuali 2 tonnellate al giorno. Questa nuova implementazione ci auguriamo sia un passo fondamentale per superare le ultime criticità operative dell’attuale assetto della gestione”

