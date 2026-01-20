Attualità

STRASBURGO - MERCOSUR: PROTESTA COLDIRETTI STRASBURGO

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
LIVE

Fermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano  gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da chi vuole vendere da noi, da qualunque Paese voglia esportare qui. E servono più controlli, perché ora solo il 3% delle merci viene fisicamente verificato nei porti e alle frontiere Questa la posizione di Coldiretti Toscana, presente oggi a Strasburgo in corteo fino al Parlamento Europeo con oltre mille soci agricoltori guidati dal Presidente Ettore Prandini e dal Segretario Generale Vincenzo Gesmundo, al fianco degli agricoltori francesi della Fnsea. Presente al corteo una delegazione toscana con la presidente regionale Letizia Cesani e dal delegato dei giovani, Francesco Panzacchi. Il negoziato sul Mercosur, che domani sarà oggetto di votazione a Strasburgo, è l’emblema delle follie della Commissione secondo Coldiretti: un accordo costruito per importare prodotti senza reciprocità e senza controlli sanitari e ambientali, aprendo la strada ad altri trattati ancora più pericolosi per l’agricoltura e il cibo europeo. Per queste ragioni la mobilitazione di Coldiretti proseguirà senza sosta.

