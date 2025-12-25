Attualità

FIRENZE - MESSA DI NATALE: “RISCOPRIRE IL VALORE DELLA RAGIONE”

Nadia Tarantino
Fiorentini e turisti hanno riempito la cattedrale di Santa Maria del Fiore per la veglia e la messa di mezzanotte celebrata dall’arcivescovo Gherardo Gambelli e stamani per la solenne messa officiata dal cardinale Giuseppe Betori. Fedeli uniti nella preghiera della riscoperta del significato più autentico del Natale. L’invito della Chiesa a “spogliarsi dalle presunte sicurezze del denaro, della gloria e del potere e ad avere l’audacia del disarmo”. L’auspicio a fare tutti qualcosa per costruire la pace nel mondo, ma anche il richiamo all’impegno ad affrontare i problemi quotidiani tra i quali, l’arcivescovo Gambelli, ha sottolineato quello dell’emergenza abitativa per la cui soluzione serve il contributo di ciascuno al di là delle istituzioni. Il cardinale Betori ha raccomandato la riscoperta dei valori, della forza, della verità e ha parlato della ragione come ancora a cui sostenersi perché nulla può fare meglio.
E mentre il cardinale Betori ha celebrato la messa solenne in Cattedrale, l’arcivescovo Gambelli ha officiato il rito nel carcere di Sollicciano.

