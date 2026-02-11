PISTOIA - METALMECCANICI: IPOTESI NUOVO CONTRATTO AL VAGLIO DEI LAVORATORI

Attualità

Svolta per i metalmeccanici: dopo 17 mesi di trattative, l’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale arriva al vaglio dei lavoratori. Stamani a Pistoia, nell’assemblea unitaria allo stabilimento Hitachi Rail, il segretario nazionale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano ha illustrato i dettagli di un accordo che punta tutto sul potere d’acquisto. Sul piatto un aumento medio di 205 euro mensili, con clausole di salvaguardia contro l’inflazione e novità rilevanti su orari, formazione e sicurezza. Riflettori accesi anche sulla lotta ai contratti pirata e sulla stabilizzazione dei precari nell’indotto. Il percorso delle assemblee si chiuderà il 20 febbraio con il voto definitivo.

