FIRENZE - MEYER: INTERVENTO PIONIERISTICO RIMOSSA CISTI SUBLINGUALE

Una giovane paziente di 17 anni aveva una grossa cisti sublinguale, posta nella zona più profonda, che è stata asportata grazie all’utilizzo di un robot. L’intervento pionieristico è stato fatto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L’utilizzo di un robot chirurgico ha permesso di evitare alla ragazza le tradizionali tecniche invasive che avrebbero portato alla demolizione della mandibola oppure a estese incisioni esterne, decisamente più impattanti. La ragazza accusava da tempo una disfagia, con difficoltà di deglutizione, e alterazione del tono della voce. La complessa operazione, è stata eseguita con una tecnica trans orale robotica da un team multidisciplinare guidato dal dottor Riccardo Coletta, referente clinico scientifico della chirurgia robotica pediatrica. Al tavolo operatorio anche gli otorinolaringoiatri Luca Leone e Marella Reale.

Il sistema robotico Da Vinci Xi, è una tecnologia avanzata che consente al chirurgo di operare con una visione tridimensionale ad altissima definizione e con strumenti molto piccoli, manovrati con estrema precisione attraverso una consolle. La paziente è stata operata attraverso la bocca, evitando incisioni sul collo o sul volto. Questo approccio ha ridotto in modo significativo il trauma chirurgico e ha migliorato il recupero post-operatorio. Ad oggi, in letteratura scientifica, non sono descritti casi analoghi in Italia e nessun ospedale pediatrico italiano ha pubblicazioni in merito. Anche il recupero è stato molto rapido: la paziente è stata in grado di alimentarsi già all’indomani dell’operazione.

L’intervento è stato attentamente pianificato con uno studio preparatorio che si è avvalso della tecnologia 3D. “La riuscita di questo intervento – spiegano Coletta e Leone – posiziona il Meyer come centro di riferimento nazionale nella chirurgia robotica proiettando le cure dei piccoli pazienti in un futuro sempre più tecnologico e centrato sulla medicina personalizzata”.