FIRENZE - MICHELANGELO PER 70 ANNI DELLA COLLANA D’ARTE MENARINI

E’ Michelangelo il protagonista del nuovo volume d’arte del gruppo farmaceutico Menarini che quest’anno festeggia i 70 anni dalla nascita della collana. La monografia, presentata all’Istituto degli Innocenti di Firenze, è incentrata sulla straordinaria versatilità di Michelangelo, capace di eccellere come scultore, pittore, architetto e poeta, tanto che alla sua morte venne simbolicamente detto che non era morto un solo uomo, ma quattro.