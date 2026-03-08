Attualità

FIRENZE - MICHELANGELO PER 70 ANNI DELLA COLLANA D’ARTE MENARINI

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

E’ Michelangelo il protagonista del nuovo volume d’arte del gruppo farmaceutico Menarini che quest’anno festeggia i 70 anni dalla nascita della collana. La monografia, presentata all’Istituto degli Innocenti di Firenze, è incentrata sulla straordinaria versatilità di Michelangelo, capace di eccellere come scultore, pittore, architetto e poeta, tanto che alla sua morte venne simbolicamente detto che non era morto un solo uomo, ma quattro.

Articoli correlati

PISTOIA - RIQUALIFICAZIONE ‘CERTOSA’, AL VIA LAVORI PER...

LIVORNO - ALLA SCOPERTA DEL MUSEO EBRAICO DI...

FIRENZE - Giani, ‘lavori al Mugnone, miglioreranno sicurezza

TOSCANA - ATTRAZIONE INVESTIMENTI, TOSCANA DEL FUTURO IN...

LIVORNO - GIANI: “PERCHE’ DUE RIGASSIFICATORI IN TOSCANA?”

LIVORNO - PONTE COLLASSATO SULLA FIPILI, GIANI:”UNA TRAGEDIA...

PISTOIA - RIGENERAZIONE URBANA, INAUGURATO NUOVO PARCO A...

SIENA - L’OMBRA DELLA ‘NDRANGHETA SULLA MORTE DI...

PIOMBINO - IL RILANCIO DI PIOMBINO PASSA ANCHE...

FIRENZE - “BUONGIORNO SINDACA”: GLI INCONTRI CON I...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia