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CARRARA (MS) - MOLESTIE SULLE ALUNNE, PROFESSORE RINVIATO A GIUDIZIO

Rachele Campi
Rachele Campi
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Minaccia, molestie, atti di violenza sessuale e privata e stalking. Così un insegnante di scienze motorie in un istituto della provincia di Carrara è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari. I fatti risalirebbero ai primi mesi del 2024 e sarebbero avvenuti all’interno dell’istituto scolastico ai danni di alcune studentesse alle quali avrebbe provocato un grave stato di ansia e di paura. “Non sai cosa ti farei“ avrebbe detto il professore atteggiamenti che lasciano poco spazio all’immaginazione il professore avrebbe chiesto alle sue alunne preferite di sedersi vicino a lui tentando di abbracciarle. Secondo quanto esposto il professore avrebbe avuto l’abitudine di descrivere alle sue studentesse e le sue attività con le donne rispetto alla sfera sessuale e cercava di fare raccontare alle ragazze cosa facessero con i rispettivi partner, ma non solo ci sarebbero stati apprezzamenti per i vestiti, i complimenti quando qualcuna indossava una maglietta corta o un top, tutti gli elementi hanno portato alla decisione di mandare a processo l’indagato. L’udienza dibattimentale si terrà dinanzi al tribunale in composizione collegiale il prossimo 23 settembre.

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