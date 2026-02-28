CAMPI BISENZIO - MONDO CONVENIENZA: SCIOPERO LAVORATORI IN APPALTO

“Oggi sabato 28 febbraio i montatori, gli autisti e i facchini in appalto Mondo Convenienza hanno scioperato per la sicurezza, carichi di lavoro umani e rispetto degli orari. Hanno incrociato le braccia i lavoratori dei depositi di Pisa e di Campi Bisenzio (Firenze). In entrambe le città ci sono stati presidi davanti ai punti vendita rispettivamente a Navacchio (Pisa) e Prato”. E’ quanto spiegato, da Sudd Cobas, in una nota.

“Lo sciopero arriva dopo mesi di segnalazioni e denunce di furgoni fatti uscire in consegna caricati oltre i limiti massimi – ha proseguito il sindacato -. Una violazione delle norme, ma soprattutto un pericolo per la vita di chi lavora e di chi sta in strada. A questo si collega il fatto che i ‘giri’ non sono sostenibili, e ai lavoratori vengono affidate consegne e montaggi impossibili da eseguire nelle proprie ore contrattuali”. Sudd Cobas ha ricordato che: “nel 2023 ci vollero cinque mesi di sciopero per ottenere l’applicazione del contratto nazionale della Logistica e di un marcatempo affinché tutte le ore fossero retribuite. Oggi ai lavoratori tocca di nuovo scioperare per richiedere che nei depositi ci sia una bilancia per verificare il peso dei furgoni prima che siano mandati in strada. Ancora una volta non chiediamo la luna, ma il rispetto delle norme”, ha concluso il sindacato.