Attualità

PISTOIA - MONSIGNOR TARDELLI, VESCOVO DI PISTOIA E PESCIA SI DIMETTE

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia del Vescovo Fausto Tardelli alle Diocesi di Pistoia e di Pescia. La comunicazione è stata fatta questa mattina dallo stesso Vescovo. Tra i motivi della decisione ci sarebbero anche questioni legate a Vicofaro. Il Papa ha accettato le dimissioni, ma Tardelli resterà comunque in carica fino a nuova nomina.

Articoli correlati

LIVORNO - “CUORE BLU”: UN FILM CHE CELEBRA...

FIRENZE - NON SI FERMANO LE PROTESTE DELLE...

FIRENZE - LA TRASFORMAZIONE DI PIAZZA BECCARIA: FONTANE...

PRATO - KILLER DELLE ESCORT: LA PROCURA INDAGA...

VIAREGGIO - TERREMOTO POLITICO E MAGGIORANZA A RISCHIO

FIRENZE - TRIBUNALE MINORENNI: AUMENTO REATI E PERSONALE...

PISTOIA - ACCADEMIA GHERARDESCHI INAUGURA UN NUOVO ORGANO

INCLUSIONE, PREMIO “DYSLEXIA FRIENDLY COMPANY” PER POSTE

LIVORNO - PIETRO MASCAGNI E L’UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI

FIRENZE - La Terza piazza cambia volto e...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia