PISTOIA - MONSIGNOR TARDELLI, VESCOVO DI PISTOIA E PESCIA SI DIMETTE

Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia del Vescovo Fausto Tardelli alle Diocesi di Pistoia e di Pescia. La comunicazione è stata fatta questa mattina dallo stesso Vescovo. Tra i motivi della decisione ci sarebbero anche questioni legate a Vicofaro. Il Papa ha accettato le dimissioni, ma Tardelli resterà comunque in carica fino a nuova nomina.