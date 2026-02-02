Attualità

FIRENZE - MOSTRO: NUOVA PISTA SI RAFFORZA CON ELEMENTI INEDITI

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
LIVE

Un numero di telefono, un’auto, un gruppo sanguigno. Sono gli elementi che accosterebbero il delitto irrisolto di Clelia Cuscito, prostituta uccisa a coltellate nel suo appartamento a Firenze nel dicembre 1983, e tre degli otto duplici delitti del mostro: 1981 Calenzano, 1982 Baccaiano, 1985 Scopeti. Il punto di unione, secondo le indagini che da mesi impegnano l’avvocato Mattia Alfano e i suoi collaboratori, sarebbe un uomo ancora in vita, un anziano che abita nell’hinterland fiorentino, che conosceva e frequentava l’abitazione della prostituta a cui forniva videocassette pornografiche. Un nome e un cognome, un’identità precisa consegnata alla procura di Firenze a cui si suggerisce di indagare: l’ultimo elemento emerso dall’enorme quantità di pagine passate sotto la lente di ingrandimento riguarda il duplice omicidio di Baccaiano.
Altro tassello: in tasca all’uomo ucciso con la fidanzata a Calenzano fu trovato il numero della prostituta che verrà accoltellata a morte due anni dopo; e ancora, sia in casa della prostituta sia nella piazzola di Scopeti, accanto ai cadaveri della coppia francese, furono trovate tracce di sangue del gruppo B, diverso da quello di tutte le vittime.
C’è altro a rafforzare la convinzione di una pista nuova.
In più: l’uomo ha sempre vissuto in una zona in cui il mostro non ha mai colpito ma molto vicina e ben collegata a quelle dei duplici omicidi.
Sarà la procura di Firenze a decidere se aprire un’inchiesta e a dare, eventualmente, risposte.

Articoli correlati

TOSCANA - 255 MLN DI INVESTIMENTI PER IL...

FIRENZE - PLURES ALIA E LA KENNEDY FOUNDATION...

FIRENZE - VIA I TRALICCI, LA RETE ELETTRICA...

LIVORNO - AL SANTUARIO DI MONTENERO RIAPRE LA...

FIRENZE - CARNEVALE, PARATA INTERNAZIONALE: GRANDE SUCCESSO

PRATO - INAUGURATA ALLA MISERICORDIA LA “CULLA PER...

LIVORNO - AGGRESSIONI IN OSPEDALE, IN ARRIVO NUOVE...

CARMIGNANO (PO) - Carmignano: via ai lavori sul...

PIOMBINO - EROSIONE A BARATTI, LA COSTA STA...

FIRENZE - CARNEVALE: IL GRAN BALLO DELLE REGINE

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia