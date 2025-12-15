FIRENZE - MURA IN PIAZZA BECCARIA: L’ATTESA è PER IL VIA LIBERA DELLA SOVRINTENDENZA

In Piazza Beccaria durante i lavori per i sottoservizi di Publiacqua che anticipano quelli veri e propri della tramvia sono state trovate, come è ormai noto, delle mura medievali. Fin qui nessuna sorpresa. Non è la prima volta che accade come è normale quando in una città così antica si mettono le mani sottoterra. I viali del Poggi inoltre sono stati realizzati sulle antiche mura medievali quindi non è stata una sorpresa nemmeno quello che è accaduto in Piazza Beccaria. L’iter, come già avvenuto, è quello di far intervenire la Sovrintendenza che cataloga i reperti e decide se e come andare avanti chiedendo a Publiacqua, come avvenuto altrove, di proteggere con materiali appositi quanto rinvenuto e proseguire. E probabilmente sarebbe avvenuto anche stavolta. Le mura rinvenute però non sono semplici mattoni (seppur antichi) ma «interessanti porzioni del sistema esterno di fortificazioni delle mura arnolfiane di fine Duecento» come le ha definite la stessa Sovrintendenza. Si tratterebbe di un’anticamera, una sorta di anti porta a quella di accesso a Firenze. Insomma il reperto è particolarmente prezioso e non può essere demolito. Aggirato sì però e Publiacqua ha già da mesi, proprio in previsione di simili evenienze, i particolari tubi a curva che servono per aggirare l’ostacolo (salvando anche la magnolia a cui i fiorentini sono molto affezionati). Stanno studiando gli ultimi dettagli del progetto e sono pronti a partire, già d’accordo con il Comune (che è il committente dei cantieri della tramvia). Ritardo stimato: una settimana. Irrisorio. Ma c’è un ma ed è il via libera della Sovrintendenza di Roma. E’ da quello che dipenderanno i possibili “mesi” di ritardo di cui si è parlato in questi giorni a causa del ritrovamento delle mura in Piazza Beccaria, non dal Comune né da Publiacqua. Di sicuro, comunque, questa è l’unica occhiata che i fiorentini potranno dare alle antiche mura perchè vada come vada una volta catalogate verranno protette (per eventuali studi futuri) e ricoperte. Intanto, se i commercianti della zona lamentano i disagi dei cantieri soprattutto in periodo natalizio, l’attesa è sopportata dalla speranza che la tramvia migliori le cose.