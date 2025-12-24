Attualità

TOSCANA - NATALE ALL’INSEGNA DEL MALTEMPO

Sarà un Natale all’insegna del maltempo in buona parte della nostra regione. E’ stata prorogata l’allerta gialla per rischio idrogeologico a tutta la giornata di domani su costa meridionale, arcipelago, valle del Reno e Alto Mugello. Allerta gialla per neve in corso fino alle 12 di domani su Valle del Reno e Alto Mugello. Possibili nevicate sull’Appennino, in particolare sui versanti emiliani e romagnoli fino a 800-900 metri. Migliorano invece le previsioni sul vento. L’allerta gialle in corso sulla Toscana centrale termina alla mezzanotte di oggi.
Miglioramento e rialzo delle temperature da santo Stefano ma durerà poco-

