FIRENZE - NEL 2026 PIL TOSCANO RALLENTATO, ARRIVA IL PIANO DELLA CCIAA

Anche per il 2026 la Camera di Commercio di Firenze ha in programma una serie di interventi volti a sostenere lo sviluppo del territorio. Un piano da 6 milioni di euro che interesserà la promozione di eventi culturali e per la crescita sostenibile del turismo; il sostegno ai diversi processi di internazionalizzazione delle imprese, di transizione digitale ed energetica; la formazione e l’orientamento rivolto ad oltre 5.000 giovani per aumentare l’offerta di personale specializzato per le aziende e per guidare le future scelte lavorative degli studenti. Bandi e progetti che portano in dote un effetto moltiplicatore del valore perché spesso attirano il cofinanziamento di altri enti o stimolano l’investimento delle imprese. Prendiamo ad esempio il bando ‘Negozi sicuri’ per rafforzare la sicurezza contro le spaccate, che la Camera di commercio ha deciso di rifinanziare nel 2026 con una sua quota. A questa si aggiungeranno le risorse di Comune e Metrocittà.

Nel dettaglio. Mezzo milione di euro andrà al sostegno delle istituzioni e degli eventi culturali e di promozione turistica come Bto, il Centro di Firenze per la moda italiana, la Fondazione Strozzi, l’illuminazione natalizia della città, e la manifestazione ‘50 giorni di cinema a Firenze’. Oltre un milione di euro va alle iniziative per sostenere la transizione digitale ed energetica della imprese, mentre il resto, quindi circa 5 milioni di euro, andrà alle svariate iniziative inserite sotto il capitolo sviluppo del territorio tra cui ‘Negozi sicuri’ e il bando per le imprese colpite dall’alluvione, ma anche il contributo per la Biennale internazionale dell’antiquariato e quello per i 90 anni della Mostra internazionale dell’artigianato.

In generale il piano di interventi è stato calibrato tenendo conto che nel 2026 si prevede una crescita del Pil rallentata. Da qui l’esigenza di puntare su bandi specifici a sostegno della competitività delle imprese.