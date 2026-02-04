Attualità

PISTOIA - NEVE FRESCA E PRENOTAZIONI, PER L’ABETONE È LA STAGIONE D’ORO

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

L’inverno, quello vero, ha scelto la Montagna Pistoiese per dare il meglio di sé. Quasi 50 centimetri di neve fresca hanno trasformato il paesaggio in una cartolina d’altri tempi, ma soprattutto hanno regalato una boccata d’ossigeno vitale all’economia locale.
Dopo un dicembre e un gennaio che avevano già superato le stime, febbraio parte “col botto”. Impianti a pieno regime, piste perfette e una pioggia di prenotazioni che sta portando hotel e ristoranti verso il sold-out. Per i gestori degli impianti è la stagione del riscatto, merito di nevicate così abbondanti come non si vedevano da anni.
Un entusiasmo condiviso da Confcommercio, che vede in queste condizioni meteo il volano ideale per il rilancio definitivo. L’obiettivo, ormai dichiarato, è la stabilità turistica per tutto l’anno. Tuttavia, per il salto di qualità definitivo, le imprese tornano a chiedere certezze: servono infrastrutture moderne e collegamenti efficienti, indispensabili per sostenere un comparto che ha dimostrato, ancora una volta, di essere il cuore pulsante del territorio.

