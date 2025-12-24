Attualità

LIVORNO - NIDI ESTIVI, CI SONO SEMPRE PIU’ RICHIESTE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Investire sull’ampliamento e la qualità dei servizi, e’ l’obiettivo della vicesindaca di Livorno Libera Camici che dopo il prolungamento dell’orario del nido sta valutando con il sindaco la possibilità di nidi estivi. Sono sempre di più le richieste da parte delle famiglie.

Articoli correlati

TOSCANA - NATALE 2025: PRANZO AL RISTORANTE PER...

TOSCANA - NATALE ALL’INSEGNA DEL MALTEMPO

PISTOIA - ALLARME DI CONFCOMMERCIO, CITTÀ IN STALLO...

FIRENZE - DIAMANTE “IL FIORENTINO”: UN PRIMO CONTATTO...

TOSCANA - CENA DELLA VIGILIA: A TAVOLA CON...

LIVORNO - SALVETTI: “IL 2025 E’ STATO UN...

PISTOIA - SOLIDARIETÀ E SALUTE, CURE GRATIS PER...

PRATO - Alla Pediatria del Santo Stefano un...

PISTOIA - GLI AUGURI DI NATALE DELLA SINDACA...

BAGNO A RIPOLI (FI) - INAUGURATO IL PRIMO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia