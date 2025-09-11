ISOLA D'ELBA (LI) - NOCENTINI: “SITUAZIONE SULL’ISOLA TORNATA ALLA NORMALITA'”

Per tre volte sott’acqua in sei mesi. Un record da dimenticare per chi vive sull’Isola d’Elba, martoriata due giorni fa da un nubifragio che ha allagato abitazioni e strade. 50 mm di acqua precipitati in circa 1 ora hanno messo in difficolta cittadini e turisti. Adesso la situazione dice il sindaco di Portoferraio Nocentini è tornata alla normalità, e in queste ore si farà la conta dei danni.