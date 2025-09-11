Attualità

ISOLA D'ELBA (LI) - NOCENTINI: “SITUAZIONE SULL’ISOLA TORNATA ALLA NORMALITA'”

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Per tre volte sott’acqua in sei mesi. Un record da dimenticare per chi vive sull’Isola d’Elba, martoriata due giorni fa da un nubifragio che ha allagato abitazioni e strade. 50 mm di acqua precipitati in circa 1 ora hanno messo in difficolta cittadini e turisti. Adesso la situazione dice il sindaco di Portoferraio Nocentini è tornata alla normalità, e in queste ore si farà la conta dei danni.

Articoli correlati

MONTEMURLO (PO) - Gli alpini di Montemurlo festeggiano...

TOSCANA - MALTEMPO: ESTATI DI NUBIFRAGI. UVE E...

FIRENZE - GLI AIUTI DI UNICOOP PER GAZA...

PRATO - Rimborsi del Comune per attività istituzionale,...

FIRENZE - LA PREFETTURA REGISTRA UN CALO DEI...

FIRENZE - IL MEZZO ANFIBIO CHE RIPULISCE LE...

LIVORNO - SALVETTI: “LA PRIORITA’ E’ LA MESSA...

TOSCANA - TURISMO: IN REGIONE RALLENTA LA CRESCITA...

FIRENZE - SOLUZIONI PER CUBO NERO. ANTONIO NATALI:...

LIVORNO - FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA PER I DETENUTI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia