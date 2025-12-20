ISOLA D'ELBA - NUBIFRAGIO ALL’ISOLA D’ELBA, CADUTI 80 MM DI PIOGGIA

Viabilità in tilt, frane, allagamenti, danni, decine di interventi. Nella giornata di ieri L’isola d’ Elba è andata di nuovo sott’acqua. E’ il quinto evento in poco più di un anno. Un risveglio da incubo che mostra le fragilità di un territorio messo a dura prova da un nubifragio. 80 i mm di pioggia caduti. La piana di Mola è tra i territori maggiormente colpiti, una grossa frana ha interessato la strada del Volterraio, della Falconaia e non solo.