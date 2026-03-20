FIRENZE - NUOVA VITA PER L’ISTITUTO AGRONOMICO PER L’OLTREMARE

La sede dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare, oggi sede fiorentina dell’Agenzia italiana per la cooperazione italiana allo sviluppo, diventerà un centro di eccellenza per la formazione e la cooperazione internazionale ma anche di rappresentanza del Ministero degli Esteri. Il progetto è stato presentato oggi. Sono stai stanziati 40 milioni di euro.