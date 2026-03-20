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FIRENZE - NUOVA VITA PER L’ISTITUTO AGRONOMICO PER L’OLTREMARE

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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La sede dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare, oggi sede fiorentina dell’Agenzia italiana per la cooperazione italiana allo sviluppo, diventerà un centro di eccellenza per la formazione e la cooperazione internazionale ma anche di rappresentanza del Ministero degli Esteri. Il progetto è stato presentato oggi. Sono stai stanziati 40 milioni di euro.

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