Attualità

PISTOIA - NUOVA VITA PER PIAZZA NELSON MANDELA A PISTOIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Inaugurata a Pistoia la rinnovata piazza Nelson Mandela, traguardo del progetto “Insieme nel quartiere”. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” e dal Comune, con il sostegno della Fondazione Caript, è stata un vero laboratorio di cittadinanza attiva.
Il percorso ha coinvolto studenti, istituzioni, associazioni e centri socio-educativi nella cura e trasformazione dello spazio pubblico. Grazie al lavoro congiunto, la piazza e il giardino sono ora più accoglienti, verdi e inclusivi.
Gli interventi hanno incluso la piantumazione di nuovi alberi, la creazione di una nuova area cani e uno spazio per l’outdoor education degli studenti. Sono stati ripristinati pavimenti, e aggiunti colore e identità con la graficizzazione del playground e murales.
La cerimonia ha visto la partecipazione della vicesindaco Anna Maria Ida Celesti e del presidente della Fondazione Caript Luca Gori. Il progetto dimostra come la collaborazione tra scuola e comunità possa generare risultati duraturi e significativi.

Articoli correlati

CARRARA - UN PIANO REGOLATORE PER IL PORTO...

PISTOIA - IL GATTO SELVATICO SULL’APPENNINO PISTOIESE

FIRENZE - AL CHARITY CORNER FONDAZIONE CRF TANTE...

FIRENZE - IL PANETTONE SOLIDALE A SOSTEGNO DELL’OSPEDALE...

PRATO - Vertenza L’Alba, presidio di Sudd Cobas...

PISTOIA - RAPPORTO CARITAS, CRESCONO DELL’8,5% I NUOVI...

MASSA - TERMINATE LE OPERAZIONI DI ALLEGGERIMENTO DELLA...

Toscana - Eccellenze toscane tra territori e turismo...

CECINA (LI) - PABLO PICASSO E I SUOI...

FIRENZE - PLURES ALIA: LA DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia