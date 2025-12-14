PISTOIA - NUOVA VITA PER PIAZZA NELSON MANDELA A PISTOIA

Inaugurata a Pistoia la rinnovata piazza Nelson Mandela, traguardo del progetto “Insieme nel quartiere”. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” e dal Comune, con il sostegno della Fondazione Caript, è stata un vero laboratorio di cittadinanza attiva.

Il percorso ha coinvolto studenti, istituzioni, associazioni e centri socio-educativi nella cura e trasformazione dello spazio pubblico. Grazie al lavoro congiunto, la piazza e il giardino sono ora più accoglienti, verdi e inclusivi.

Gli interventi hanno incluso la piantumazione di nuovi alberi, la creazione di una nuova area cani e uno spazio per l’outdoor education degli studenti. Sono stati ripristinati pavimenti, e aggiunti colore e identità con la graficizzazione del playground e murales.

La cerimonia ha visto la partecipazione della vicesindaco Anna Maria Ida Celesti e del presidente della Fondazione Caript Luca Gori. Il progetto dimostra come la collaborazione tra scuola e comunità possa generare risultati duraturi e significativi.