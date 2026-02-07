Attualità

MONTECATINI VAL DI CECINA - NUOVE PROSPETTIVE PER IL BORGO PRIVATO DI BURIANO

Rachele Campi
E’ un’amore che parte da lontano quello di Urs Benz per la Toscana. Lui medico svizzero, circa trent’anni fa decise di acquistare Buriano, un antico borgo nel comune di Montecatini Val di Cecina. Ancora oggi le costruzioni raccontano del periodo altomedievale e dei vari passaggi di proprietà che hanno visto intrecciarsi storie di nobili, di vescovi, di note famiglie francesi. Nel 1931 si contavano 457 abitanti, ma a partire dal termine della seconda guerra mondiale, il borgo andò incontro ad un forte spopolamento. L’attrazione di Benz per la quiete lo ha portato a dividersi tra la Svizzera e le colline pisane. Qui dove ancora oggi nutre un sogno, quello di creare un luogo per chi vuole disintossicarsi dai ritmi frenetici che la società talvolta impone. Difficile creare un luogo simile in Italia, ma non impossibile. Ad averlo frenato la troppa burocrazia. Ma il sogno di Benz prosegue e all’appello ci sono già possibili acquirenti. Un luogo che se recuperato sarebbe un ulteriore vanto per l’intero comune di Montecatini Val di Cecina.

