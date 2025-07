LIVORNO - NUOVO OSPEDALE: TEMPI INCERTI, MA PRIMA PIETRA NEL 2026

Non si conoscono ancora i tempi esatti della chiusura della conferenza dei servizi per la progettazione del nuovo ospedale di Livorno, ma il presidente della regione Giani e il sindaco Salvetti confermano che la prima pietra verrà posata nel 2026. Per il primo cittadino il quadro sta procedendo come da programmi, al contrario di quanto affermato da Forza Italia secondo cui del progetto non ci sarebbe traccia e neppure dei soldi. Giani risponde appena sarà terminata la fase di progettazione, con la conferenza dei servizi verrà vidimato il piano e a quel punto fermeremo con INAIL. Le certezze al momento sono la consegna del piano di fattibilità tecnico economica, il quadro economico e la disponibilità di inail che verserà l’importo dei lavori. La regione metterà sul piatto 12 milioni di euro l’anno per 40 anni. Il progetto del nuovo ospedale sarà realizzato dallo studio Rossiprodi. Non è stato ancora definito e su opere così importanti i tempi sono incerti. Quando la conferenza dei servizi avrà dato parere positivo il progetto verrà messo a gara e inail potrà realizzare l’opera.