LIVORNO - NUOVO SERVIZIO PORTA A PORTA PER IL RITIRO DEL TESSILE

Rachele Campi
Contenitori rimossi a fronte di un servizio porta a porta. E’ la decisione presa da AAMPS: liberare le strade di Livorno da circa 20 contenitori gialli nati per raccogliere abiti. Abiti usati e che potranno servire a chi ne ha bisogno. Da oggi il cittadino potrà chiamare l’Azienda Ambientale di Pubblico Servizio per il ritiro del tessile.

