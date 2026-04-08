Attualità

PISTOIA - NUOVO VOLTO PER L’INGRESSO AL CENTRO STORICO DI PISTOIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Completamente riqualificato l’ingresso principale al centro storico di Pistoia per chi arriva dalla stazione ferroviaria: con la fine dei lavori in via Atto Vannucci, largo Treviso e via XX Settembre, la città inaugura un asse urbano moderno e sostenibile. Gli interventi, finanziati dai fondi PNRR nell’ambito dei progetti “San Lorenzo si rigenera” e “Ciclovia del Sole”, hanno introdotto nuove piste ciclabili, marciapiedi in pietra e asfalto architettonico. In largo Treviso, una nuova aiuola centrale regola il traffico migliorando la sicurezza, mentre via XX Settembre è stata arricchita da 38 nuovi alberi e un moderno sistema di irrigazione. L’investimento complessivo, che supera i 4 milioni di euro, restituisce alla comunità percorsi ciclopedonali continui e sicuri, collegando strategicamente la stazione, il centro e le direttrici verso Montale.

Articoli correlati

FIRENZE - LUNGARNO, POLEMICA SU LAVORI GIANI: “RIGOROSO...

FIRENZE - SOTTOPASSO DELLE CURE: LIBRI CONTRO LA...

PISA - IMPRESE, DONNE SCORAGGIATE A CHIEDERE PRESTITI...

CARRARA (MS) - MOLESTIE SULLE ALUNNE, PROFESSORE RINVIATO...

FIRENZE - NUOVI TRAM SIRIO A BATTERIA LINEA...

CASTELFIORENTINO - CAMBIO: IL MUSEO DEL NOVECENTO SI...

Firenze - LuisaviaRoma, chiude negozio. Convocato tavolo crisi

FIRENZE - CRISI ENERGETICA: APPELLO BIPARTISAN A UE...

FIRENZE - MOSTRE: IL CALCIO STORICO VOLA A...

FIRENZE - Morte Astori, le motivazioni della condanna...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia