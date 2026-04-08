PISTOIA - NUOVO VOLTO PER L’INGRESSO AL CENTRO STORICO DI PISTOIA

Completamente riqualificato l’ingresso principale al centro storico di Pistoia per chi arriva dalla stazione ferroviaria: con la fine dei lavori in via Atto Vannucci, largo Treviso e via XX Settembre, la città inaugura un asse urbano moderno e sostenibile. Gli interventi, finanziati dai fondi PNRR nell’ambito dei progetti “San Lorenzo si rigenera” e “Ciclovia del Sole”, hanno introdotto nuove piste ciclabili, marciapiedi in pietra e asfalto architettonico. In largo Treviso, una nuova aiuola centrale regola il traffico migliorando la sicurezza, mentre via XX Settembre è stata arricchita da 38 nuovi alberi e un moderno sistema di irrigazione. L’investimento complessivo, che supera i 4 milioni di euro, restituisce alla comunità percorsi ciclopedonali continui e sicuri, collegando strategicamente la stazione, il centro e le direttrici verso Montale.