LIVORNO - OMICIDIO DI DANNY MAGINA: SENTENZA PROSSIMA PRIMAVERA

Nadia Tarantino
La sentenza sull’omicidio di Danny Magina slitta alla primavera del prossimo anno. Per la morte del 29enne caduto dal quarto piano di un palazzo di case popolari a Livorno, disposta una perizia dalla Corte d’assise. Due gli imputati

