LIVORNO - OSPEDALE, MONNI: “PRESTO IN CONFERENZA DEI SERVIZI”

Rachele Campi
L’assessora regionale al diritto alla salute Monia Monni rassicura per il futuro della sanità livornese e lo fa parlando con i primari del reparto dell’ospedale Riuniti. L’iter per la realizzazione del nuovo ospedale entra in una fase decisiva. Lo studio di fattibilità tecnico economica e’ completo e entro un paio di mesi il progetto approderà alla conferenza dei servizi. Solo successivamente il dossier verrà trasferito a INAIL. L’attuale ospedale – dice Monni – ha quasi 100 anni e si vedono tutti ma è un ospedale che intendiamo valorizzare e sul quale continueremo ad investire. Durante l’incontro si è parlato di case e ospedali di comunità, i cantieri e i lavori sul vecchio ospedale, il nuovo monoblocco che sorgerà e i 280 milioni di investimento a cui se ne aggiungono 50 provenienti dalla regione. Siamo consapevoli – conclude l’assessora – delle carenze strutturali e lavoreremo per migliorare le condizioni dell’ospedale compatibilmente alle aree in cui sono previste demolizioni e a quelle su cui è indispensabile investire.

