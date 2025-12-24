Attualità

FIRENZE - PAOLO RUFFINI: COMUNICATORE TOSCANO 2025

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Il Corecom della Toscana ha attribuito a Paolo Ruffini il riconoscimento di Comunicatore Toscano 2025 “per la sua capacità unica di coniugare talento artistico, sensibilità sociale e profondità umana in un linguaggio comunicativo autentico, inclusivo e immediatamente riconoscibile”. La cerimonia si è tenuta oggi a Firenze: sono intervenuti la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, il presidente del Corecom Marco Meacci. “Sono felice di questo premio, perché la comunicazione è importante e oggi tutti noi abbiamo un pubblico che si chiamano follower, tutti quanti noi possiamo trasmettere delle cose e abbiamo una responsabilità”, ha affermato Ruffini aggiungendo di sperare “di continuare a fare un uso sociale dei social, coinvolgendo i bambini, chi ha la sindrome di down che sono persone stupende”. Per Stefania Saccardi, il premiato “è stato capace di trasformare la comunicazione in relazione, dando voce a mondi diversi e spesso invisibili, parlando a pubblici eterogenei con un linguaggio immediato, mai superficiale. Il suo percorso dimostra come l’ironia possa essere uno strumento culturale, civile e profondamente umano”. Cristina Manetti ha sottolineato che il Corecom con Ruffini “ha scelto il lato migliore della espressione artistica che riesce a coinvolgere in modo profondo le nuove generazioni e far emergere una maniera intelligente di fare arte”.

Articoli correlati

LIVORNO - INSIEME PER LA SALUTE DEL TERRITORIO

Firenze - 50anni per l’olio del Gallo Nero

TOSCANA - NATALE 2025: PRANZO AL RISTORANTE PER...

TOSCANA - NATALE ALL’INSEGNA DEL MALTEMPO

LIVORNO - NIDI ESTIVI, CI SONO SEMPRE PIU’...

PISTOIA - ALLARME DI CONFCOMMERCIO, CITTÀ IN STALLO...

FIRENZE - DIAMANTE “IL FIORENTINO”: UN PRIMO CONTATTO...

TOSCANA - CENA DELLA VIGILIA: A TAVOLA CON...

LIVORNO - SALVETTI: “IL 2025 E’ STATO UN...

PISTOIA - SOLIDARIETÀ E SALUTE, CURE GRATIS PER...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia