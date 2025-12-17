FIRENZE - PASSANTE AV, TALPA MARIKA E’ ARRIVATA ALLA FOSTER

Buone notizie dal cantiere per la realizzazione del sottoattraversamento fiorentino dell’alta velocità. Rfi fa sapere che la talpa Marika è arrivata alla stazione Foster o Belfiore in costruzione in via Circondaria, completando nei tempi previsti il primo tratto di uno dei due tunnel a un binario di cui si compone il passante fiorentino. Ora spetta alla sua gemella, Iris, attualmente ferma sotto la Fortezza da Basso, fare altrettanto con il secondo tunnel.

Marika è partita dal cantiere di Campo di Marte, inizio del passante fiorentino, nel mese di novembre 2024 e passo dopo passo ha percorso tre km e installato circa 2mila conci prefabbricati per il rivestimento della galleria a oltre venti metri di profondità. Ora sarà sottoposta a manutenzione. A febbraio, quando sarà completato un primo tratto del solaio di stazione, entrerà nel camerone per la traslazione fino al piano binari da cui riprenderà la sua opera di scavo in direzione nord fino ai pressi della stazione di Firenze Castello, traguardo finale del passante, lungo complessivamente 7 chilometri. La fine dei lavori è prevista entro il 2028. Seguirà l’attivazione del transito dei treni ad alta velocità che così libereranno la rete di superficie a vantaggio dei collegamenti regionali che potranno essere potenziati e più regolari negli orari.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni e dal governatore Giani che ha anche sottolineato quanto il passaggio di Marika nel punto più delicato, sia avvenuto senza danni agli edifici in superficie.