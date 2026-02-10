Attualità

MONTECATINI VAL DI CECINA - PASSATO E PRESENTE DELLA MINIERA DI CAPORCIANO

Rachele Campi
Nel silenzio assoluto, l’acqua cade goccia dopo goccia. Tra i cunicoli scavati nella roccia a un passo dal comune di Montecatini Val di Cecina, la miniera di Caporciano apre al pubblico. Nata in epoca etrusca, la sua attività dedicata all’estrazione del rame è rimasta attiva fino al 1907. Una storia antica che ha attraversato nei decenni, varie proprietà, per essere poi oggi un museo aperto al pubblico. Dietro alla miniera c’era una macchina legata al sociale e che prevedeva un’assistenza a chi vi lavorava al suo interno. Per la miniera è stato avviato un iter per portare ad una valorizzazione ulteriore questo bene.

Qualcosa che sia per te.

