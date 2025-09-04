Attualità

LIVORNO - PER I COMMERCIANTI VIA GRANDE È TERRA DI NESSUNO

Rachele Campi
Rachele Campi
Via grande, chi gestisce la propria attività qui non si sente al sicuro. Rubano, spaccano e intimoriscono i clienti. Stare dietro al bancone di un bar o semplicemente servire a un ristorante non e’ cosa semplice, così ci raccontano dalla zona centrale della città. I controlli ci sono, dicono, ma non bastano. Così qualche imprenditore ha deciso di garantirsi una vigilanza privata. A un passo da via Grande, c’è piazza Garibaldi, futura zona rossa.

