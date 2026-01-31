PISTOIA - PESTE SUINA: ALLERTA MASSIMA SULLA MONTAGNA PISTOIESE

La peste suina africana (PSA) minaccia la Montagna Pistoiese. Dopo i focolai in Garfagnana e Lucchesia, l’allerta massima raggiunge i comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio. In Prefettura a Pistoia, il commissario straordinario nazionale Giovanni Filippini ha presieduto un vertice con il prefetto Angelo Gallo Carrabba, sindaci e associazioni di categoria per definire una strategia di contenimento immediata. “Siamo in una fase complessa. Pistoia è ai confini di una situazione critica”, ha dichiarato Filippini, sottolineando la necessità di una mobilitazione di sistema. Il piano poggia su tre pilastri: barriere fisiche, depopolamento controllato dei cinghiali e biosicurezza negli allevamenti. Fondamentale sarà la ricerca tempestiva delle carcasse, condotta anche con l’ausilio dei cani molecolari dell’Enci per eliminare i serbatoi di contagio.